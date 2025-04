Interview de Gamestop à propos du GamePass qui date d'aujourd'hui.Je vous laisse l'interview pour qui vous puissiez avoir votre propre avisPhil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a également évoqué le Xbox Game Pass, affirmant que le service d'abonnement n'est « pas pour tout le monde » et que si chaque abonné au Game Pass annulait son abonnement et décidait d'acheter directement des jeux à la place, ce serait également bon pour Microsoft.Alors, à qui s'adresse le Game Pass ? Spencer a déclaré à Variety que cela pouvait être une « option saine pour certaines personnes », mais il a reconnu que Microsoft ne cherchait pas à inciter tout le monde à s'abonner.« Ce n'est pas pour tout le monde. Si vous jouez à un ou deux jeux par an, le Game Pass n'est probablement pas le modèle économique idéal ; vous devriez vous contenter de ces deux jeux, ce qui serait tout à fait logique », a-t-il déclaré. « Mais je veux que vous ayez le choix. Nous nous concentrons donc sur le fait que tout ce qui est disponible sur le Game Pass est également disponible à l'achat. »Beaucoup se sont interrogés sur les réalités économiques du Game Pass. Bien que Spencer n'ait pas abordé ce sujet, il a déclaré que le nombre total d'heures de jeu sur Xbox « continue de croître de manière assez substantielle », en partie grâce au Game Pass. « Le Game Pass a joué un rôle important dans ce processus, mais je ne cherche pas à résoudre le problème du Game Pass à lui seul. Il fait partie intégrante de l'équation qui permet à Xbox de trouver de nouveaux joueurs », a-t-il déclaré.Comme Spencer l'a répété à maintes reprises au fil des ans, le Game Pass n'est qu'une option parmi d'autres dans l'écosystème Xbox pour jouer à des jeux sur Xbox. Il ne cherche pas à inciter tout le monde à s'abonner, mais souhaite plutôt positionner le Game Pass comme un moyen possible de consommer des jeux Xbox.« J'ai toujours considéré le Game Pass comme une simple option pour ceux qui veulent jouer. Nous proposons de nombreux modèles économiques pour les joueurs, qu'ils jouent gratuitement, à l'achat ou à prix réduits ; le Game Pass est une option », a-t-il expliqué. « Donc, lorsque je m'intéresse au Game Pass, je veux m'assurer que le nombre d'heures de jeu continue d'augmenter, que de nouveaux joueurs voient en lui un moyen de trouver et de développer leur bibliothèque de jeux, et nous restons concentrés sur cet objectif », a-t-il ajouté.Dans l'interview, Spencer a également déclaré que le marché des consoles de jeux vidéo était « florissant », mais qu'il s'agissait d'un secteur de marché « établi » qui ne représentait « pas vraiment un segment en croissance dans le secteur du jeu », du moins pas pour Microsoft. C'est pourquoi, selon Spencer, Microsoft investit et soutient autant le PC et le cloud.Il n'est pas nécessaire que le Game Pass soit le seul moyen de jouer. Si tous les abonnés au Game Pass décidaient d'acheter leurs jeux, ce serait également bénéfique pour l'entreprise.Si les ventes de consoles Xbox ne progressent pas, celles de sa rivale PlayStation progressent . L'industrie a également connu une croissance fulgurante avec la console Switch de Nintendo, qui s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires, devenant ainsi la console domestique la plus vendue de l'histoire de Nintendo.Dans le même ordre d'idées, la bibliothèque Game Pass a été réapprovisionnée cette semaine avec GTA 5 pour Xbox Series X|S et GTA 5 Enhanced pour PC . Pour en savoir plus, consultez le résumé de GameSpot de tous les jeux arrivant sur le Game Pass en avril 2025 et de tous les titres qui en sortiront.Alors qu'en pensez-vous?