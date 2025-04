Moins axés sur l’action que la trilogie Las Plagas, ces deux épisodes conservent néanmoins le même style de gameplay. Ils se distinguent surtout par une mise en scène inspirée des séries télévisées (fins de chapitres en suspens, résumés façon “précédemment” etc) et une narration découpée en plusieurs épisodes rythment l’aventure.

Des décors, une fois de plus en pré-calculé, mais adoptant cette fois un style extrêmement réaliste, avec une mise en scène plus cinématographique.

Avec ses décors en pré-calculé et ses angles de caméra fixes, cette trilogie mise avant tout sur la survie et l’horreur.

posted the 04/16/2025 at 11:56 AM by marchand2sable