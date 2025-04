Malgré les informations qui allait dans le sens d'une version cartouche de Zelda Breath of the Wild sur Switch 2 sans les DLC inclus, on avait toujours un petit espoir.Malheureusement nous avons désormais confirmation que les DLC ne seront plus inclus...Du coup il vous faudra débourser 20 euros en plus pour profiter de l'expérience complète de Zelda Breath of The Wild sur Switch 2....En revanche on rappelle quand même que la cartouche Switch 2 intégrera bien l'upgrade directement(donc aucun code dans la boite).