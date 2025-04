Alors que dans la journée du Mercredi après midi tout le monde était accroché aux annonces de Nintendo concernant sa nouvelle console (ou mise à jour hardware selon certains plus taquins), de l'autre côté de l'Atlantique se préparait une série d'annonces cruciales pour l'état de l'économie mondiale.



En effet, à 22h heure de Paris, dans ce qu'il a appelé le "Jour de la Libération", le président américain Donald Trump a annoncé une série de hausses des droits de douanes spécifiques à chaque pays ou entités (comme l'UE). Un raidissement des barrières commerciales jamais vu depuis des décennies.

Ce qui n'est que l'application des promesses de campagne du candidat est presque unanimement designé comme une possible bombe pour l'économie mondiale, qui pourrait plonger vers la récession et l'inflation.



Dans ce maelstrom à venir, Nintendo pourrait se retrouver à vendre bien plus cher que prévu sa Switch 2.



Déjà lors du premier mandat de Trump, la firme nippone avait transféré une bonne partie de la fabrication de ses consoles de la Chine vers le Vietnam, le Cambodge. Ceci était motivé par l'incertitude qui régnait autour de la Chine et des possibles droits de douanes que menaçait d'augmenter les Etats Unis de l'époque. L'objectif était d'éviter tout désagrément qui aurait pu impacter la commercialisation et les ventes de leurs consoles.



Mais voilà, la guerre Commerciale mondiale qu'a declenché le président Trump va au delà de la simple Chine ou de l'UE. Elle touche notamment aussi le Vietnam et le Cambodge.



Ces derniers vont se retrouver avec une hausse des droits de douanes de plus de 40%. Et déjà, pour certains, ceci va un avoir un impact sur le prix de la nouvelle console. Ce qui Nintendo essayait à tout prix d'éviter en partant de la Chine il y a quelques années.



Kotaku parle de peut être 600 dollars ou plus pour la Switch 2, alors déjà que l'annonce du prix original à 500 dollars en avait bousculer plus d'un.



Je ne sais pas comment ça se matérialisera pour le marché européens (donc le nôtre) mais pour le marché US, les joueurs risquent d'encore plus tirer la gueule.