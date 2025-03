- Uncharted nous a proposé tout au long de la série des personnages plutôt marquant et qu'on a apprécié (ou pas) dans les aventures de ce cher Drake. Je vous propose donc un top 10 des meilleurs personnages selon moi dans la série Uncharted.10)- Zoran Lazarevic est l'antagoniste principal de Uncharted 2. C'est le cliché par excellence du gros mec serbe baraqué et couvert de cicatrice. Il en fera baver à Drake tout au long du jeu. C'est un criminel de guerre notoire qui tout comme Drake est la recherche de la Pierre de Chintamani, qui dit être cachée dans la cité perdue de Shambala. C'est un psychopathe avide de pouvoir et de conquête du monde, accompagné de son armée privée. Il trouvera cependant la mort à la fin du jeu, massacré par les Gardiens de Shambala. Bon débarras !9)- Il apparaît dans le tout premier Uncharted, c'est un ancien chercheur de trésor indonésien, et aussi ancien partenaire de Nathan Drake. Il est à la tête d'un groupe de pirates que Gabriel Romani et Navarro ont embauché pour mettre la main sur El Dorado, la légendaire Cité d'Or.Je trouve que c'est le meilleur "méchant" du premier Uncharted, il sera en revanche tué par les créatures des bunkers, alors qu'il semblait vouloir se ranger du côté de Nathan par la suite.8 )- C'est un ancien chasseur de trésor britannique et une très vieille connaissance de Nathan, il apparaît dans Uncharted 2 Among Thieves. Sa trahison au début du jeu alors qu'on s'introduit dans Istanbul pour voler une lampe à pétrole m'a fait véritablement le détester, (preuve d'un bon méchant) et son air supérieur aussi. C'est typiquement le genre de personnage qui te sert la main et qui de l'autre te vole ton portefeuille au passage. Il s'alliera par la suite à Lazarevic mais finira tuer en se suicidant avec une grenade en voulant tuer Elena.7)- Elle apparaît dans Uncharted 4 et c'est une des antagonistes principale de Uncharted 4, elle apparaît pour la première fois en Italie alors qu'elle est associée à Rafe pour voler la croix de Saint Dismas aux enchères. Elle est à la tête d'une armée de mercenaire privée nommé Shoreline. Nadine Ross est experte en combat, d'ailleurs vu comment elle dérouille Nathan nous le prouve bel et bien. Dans Lost Legacy elle fera partie des protagonistes principaux puisqu'elle forme le duo avec Chloé Frazer. A noté que c'est Laura Bailey qui l'interprète, la même qui interprète Abby dans The Last of Us Part II.6)- C'est le dernier méchant promis, mais aussi le plus réussi de toute la série à mon sens. Avec Nadine, il est l'antagoniste principal de Uncharted 4. C'est un ancien collaborateur des frères Drake, et comme eux, il est près à tout pour s'emparer du trésor de Henry Avery. C'est un "gosse de riche" comme l'aime le décrire Nathan, égocentrique et qui pète rapidement un câble, comme quand il tue Vargas lorsque celui ci cherche à s'associer avec lui pour une part du trésor, déclenchant une émeute dans la prison. Il trouvera la mort lors du duel à l'épée contre Nathan, écrasé par un coffre qui lui tombera sur la tête. J'aime beaucoup le charisme de ce personnage et de son côté "petit con" ses répliques sont également très bien, bref un personnage vraiment bien écrit. Comme le dit Nathan à Elena, bien que riche, il cherche désespérément à faire fortune pour se faire connaître autre que par son héritage, vu que tout lui a déjà été servi sur une saloperie de plateau d'argent comme il le dit à la fin à Nathan.5)- Elle apparaît dans Uncharted 2,3 et Lost Legacy ou le joueur pourra l'incarner. Chloé Frazer est d'origine indienne-australienne, c'est une voleuse qualifiée et professionnelle qui n'a rien à envier à Nathan Drake. Ce dernier a d'ailleurs été son ancien associé, et amoureux puisqu'ils ont eu une liaison comme on peut le voir au début de Uncharted 2. Elle a travaillé avec de nombreuses autres personnes comme Charlie Cutter, Nadine, et même Samuel Drake dans Lost Legacy. Chloé n'hésite pas à aller vers les offres les plus alléchantes, et attention elle doit être payé cher. Son duo avec Nadine la rend encore plus attachante qu'elle ne l'était au départ et la place sans trop de problème dans le top 10 de mon top.4)- Le frère caché de Nathan, et qu'on découvre dans Uncharted 4 et qu'on voit aussi par la suite dans Lost Legacy. Bien que sorti un peu de nulle part, Samuel a réussi à s'imposer sans trop de problème comme l'un des meilleurs personnages de la série. Tout comme Nathan, il est un voleur professionnel est le frère aîné de ce dernier. Le croyant mort au début des événements de Uncharted 4, celui ci se révèle au final bel et bien vivant et a besoin de son frère pour trouver le trésor de Henry Avery, après qu'un certain Hector Alcazar lui aurait fait du chantage pour avoir sa récompense pour l'avoir fait sortir de prison. Orgueilleux et menteur, Nathan apprend de la bouche de Rafe par la suite que ce n'est qu'un tissu de mensonge et qu'il n'y a jamais eu de Alcazar en vérité. Samuel était en effet associé à Rafe et que c'est lui qui l'a fait sortir de prison, mais la ensuite doublé par la suite, refusant de s'associer avec lui pour le trésor.Nathan, furieux contre son frère vu le bobard qui lui a risqué sa vie et de failli tout perdre décidera de mettre un terme à cette chasse au trésor et rentré mais son têtu de frère n'en demordra pas. Étant sa seule famille, Nathan finira par sauver son frère en bien mauvaise posture et tout rentrera dans l'ordre. Ou presque, puisque bien que Nathan s'est rangé, Samuel lui a toujours soif d'aventure et on le retrouvera dans Lost Legacy.3)- Elle apparaît dans tous les épisodes de la série sauf Lost Legacy. Elle débute en tant que journaliste puis se fera embarquer dans les aventures de Nathan et de ses nombreux dangers à travers le globe. Laissé sur le banc de touche dans Uncharted 1, (Nathan l'ayant lachement abandonné au début du jeu) et après une belle droite bien méritée, elle semble aussi aimé l'aventure comme Nathan. Il finira par y avoir une liaison amoureuse à la fin de Uncharted 2 avec ce dernier même si de nouveau séparé au début de Uncharted 3 puis de nouveaux ensemble dans Uncharted 4 et marié. Mais le mensonge de trop a bien failli avoir raison de leur couple puisque comme elle le dit à Nathan, elle avait failli ne pas revenir cette fois lorsqu'elle découvre que Nate lui ment depuis des semaines.Ce dernier avait peur qu'elle parte si il lui disait la vérité, ayant raccroché depuis un moment à ces aventures folles. La relation qu'ils ont dans Uncharted 4 est véritablement excellente avec les moments complices. D'autres plus houleux notamment la fin de Madagascar. Au final, tout est bien qui finit bien puisque dans l'épilogue de Uncharted 4, Nathan a bien raccroché pour de bon et ils auront même une fille Cassie. On peut voir quand même que Elena semble vraiment aimé Nathan vu tout ce qui lui fait endurer, mensonge, abandon, lâcheté... Mais l'amour semble plus fort que tout !2)- Ce bon vieux Sully à la deuxième place de mon top ! Il est à la fois le mentor et le meilleur ami de Drake, il apparaît dans tous les épisodes principaux de la série. C'est un chercheur de fortune et un homme d'affaire chevronné, ancien militaire ayant servi dans la marine, Sullivan s'est construit une solide réputation dans l'art de l'escroquerie, ayant doublé de nombreuses personnes pour s'accaparer le butin. Mais sa vie aura pris un tout autre tournant lorsqu'il fera la connaissance de Nathan Drake, jeune orphelin comme on peut le voir dans Uncharted 3. Une amitié naissante qui deviendra presque un père de substitution pour Nathan, et qui le suivra dans toute ses aventures par la suite, lui sauvant même parfois la peau a de nombreuses reprises. Après que Nathan raccroche, Sully se retrouvera un nouvel associé, son frère aîné Sam. J'adore le charisme de ce personnage, sa VF est d'ailleurs excellente. Son cigare au bec, ses répliques, n'hésitant pas recadrer Nathan s'il le faut, leur amitié est forte et le jeu nous le montre bien tout au long de la série.1)- Né Nathan Morgan, Nathan Drake est un chasseur de trésor expérimenté et le "héros" principal de la saga Uncharted. Orphelin après que sa mère soit morte à l'âge de 5 et abandonné comme Sam par son père. Ce dernier vivra dans un orphelinat bien qu'il sera obligé de le quitter comme on peut le voir dans Uncharted 4. Sa vie prendra un tout autre tournant l'orsque Sully le prendra sous son aile. Ancien aventurier et explorateur, Nathan prendra sa "retraite" dans Uncharted 4, ayant raccroché et s'occupe maintenant d'une boîte spécialisée dans la récupération en eau profonde, puis marié à Elena la journaliste.Mais l'homme à soif d'aventure et se fera entraîner malgré lui avec son frère à la recherche du trésor de Henry Avery. Durant tous les jeux, il a la fâcheuse tendance à se fourrer dans des situations pas possible, comme lorsqu'il est suspendu à un train au beau milieu de L'Himalaya ou paumé en plein milieu d'un désert dans Uncharted 3. Véritable "Pierre Richard" je trouve que c'est l'exact opposé de Lara Croft qui elle adopte un ton bien plus sérieux quand ce dernier est plus "rigolo" et fun. Nathan est aussi un homme à femme surtout au début des jeux car il arrive à se caser à la fin de Uncharted 3. Véritable beau gosse, ce dernier aura réussi à faire craquer de nombreuses femmes. Notamment la sexy Chloé Frazer.Adepte de la Chasse au trésor, ces dernières ne lui on jamais rapporté beaucoup, et il est souvent reparti bredouille, même si ça se passe un peu différemment dans Uncharted 4. Bien que Nathan soit fun et rigolo. C'est aussi malgré tout un tueur et meurtrier car il tue énormément de monde dans tous les jeux, même si oui il ne fait que se défendre. Il semble vouloir impérativement caché son ancienne vie à sa fille Cassie à la fin de Uncharted 4 et on comprend pourquoi. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Nathan Drake mais je vous ai dit le principal. Une chose est sûre, c'est que ses aventures se terminent dans Uncharted 4 et je pense qu'on peut lui dire au revoir car ça m'étonnerait qu'on le revoit dans d'autres jeux Uncharted alors bon vent Nathan et merci pour ces aventures !