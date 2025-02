Jeux Video

Des nouvelles de Half-Life 3 messieurs & dames (?)Selon l’habituel leaker de Valve, et si on y croit désormais encore plus qu’avant, c’est par de multiples sources et le fait que même le doubleur VO du G-Man a teasé une annoncé future.ON Y CROITBref :- Le Source Engine 2 a bénéficié de nombreuses mises à jour depuis décembre.- Half Life 3 arrive dans sa phase finale de « finition ».- En revanche, des protos de Left 4 Dead 3 et un apparent spin-off de Team Fortress 2 n’ont pas été approuvés.- Le jeu sera directement compatible avec les upscales IA comme le FSR3.- Celui qui est toujours nommé « HLX » prend des allures d’évolution même majeure (et non pas une révolution) de Half-Life 2 avec une grande importance donnée à l’interactivité et la physique.- L’annonce sera toujours attendue pour cette année (pas forcément la sortie).