- Sorti l'année dernière, Stellar Blade développé par Shift Up une boîte coréenne qui n'avait jusque là développer que sur mobile avait fait grand bruit lors de son annonce,Mais s'arrêter à cela, ça serait idiot tant on s'en fout en fait, parce que Stellar Blade a bien plus à offrir que la belle plastique de son héroïne, voilà je ferme déjà la parenthèse pour ce sujet, et revenons à nos moutons.Vous incarner donc EVE, un Ange membre du 7 ème Escadron aéroporté, et après un atterrissage en catastrophe, et un prologue qui annonce la couleur, le jeu peut enfin commencer après qu'un mystérieux Adam nous sauve in extremis d'une mort certaine. L'humanité est au bord de l'extinction, après qu'une race nommé Naytibas ont ravagé le monde et où les rares survivants essaient tant bien que mal de survivre dans ce monde en ruine.Bien que pas très original, avec encore une histoire d'apocalypse et d'extinction de l'espèce humaine vu et revu, je dois quand même dire que le scénarioMais je ne l'ai absolument pas trouvé dénué d'intérêt, chose que j'aurai pu craindre dans ce genre de jeu et bien que pas transcendant non plus, il reste plutôt sympathique.On se demande aussi parfois comment certains personnages font pour exister dans un univers pareil, ça manque de crédibilité, même si Adam par exemple s'en sort pas trop mal, un des meilleurs perso du jeu d'ailleurs, mais en même temps c'était pas trop difficile. Heureusement, pour ce qui est des créatures que l'on affronte, le jeu s'en sort bien mieux.Les Naytibas, ennemis principaux du jeu, sont une franche réussite. En plus d'avoir un design tous très différents, ils sont également variés et on sent qu'ils ont parfaitement leur place dans cet univers désolé. Ya un bon paquet de Naytibas différents de quoi offrir un bestiaire bien copieux, et le mieux dans tout ça c'est qu'ils se combattent pas tous de la même façon.Et des exemples comme cela de créatures différentes, il yen a à la pelle !(Révéler les points faibles des ennemis peut permettre d'infliger de gros dégâts)Stellar Blade offre également au joueurs une ribambelle de boss dont certains vous donneront du fil à retordre, notamment dans les derniers.En plus d'être fun, ils sont également plutôt ardu, et il faudra pas faire n'importe quoi pour espérer que ça passe, et c'est là que le très bon système de combat entre en jeu.Le jeu a un excellent système de combat, à base de contre, de parade et d'esquive. Les 3 cumulés et pour peu qu'on sache s'en servir, on aura le droit à de belles chorégraphies, ajouter à cela les multiples compétences nommées Beta dont certaines attaques sont spectaculaires, à répartir dans un arbre de compétence décidément à la mode.Eve pourra entre autre faire des esquives ou parade parfaite et direct contre attaquer si le timing est précis, en attendant que notre épée brille par exemple. Voire lancer une attaque Beta une jauge qu'il faudra remplir en réalisant des combos, des esquives ou des parades parfaites. Bref, le jeu nous(C'est le décors qu'il faut regarder...), ceux qui ont fait le jeu sauront de quoi je parle puisque parfois, Stellar Blade hésite pas à se la jouer "horreur" dans des phases TPS qui sont étonnamment bien fichu encore une fois et plutôt fun.Eve pourra aussi escalader à la manière d'un Uncharted de nombreux bâtiments ou obstacle, même si lesEnfin, je regrette aussi un level designMais pour moi, le plus gros défaut du jeu, ça reste ses quêtes annexes qui n'ayont pas peur des mots,Se résumant souvent à "va chercher machin dans endroit mais machin est en fait un vieux cadavre, ramène son souvenir et tu auras une récompense, et je caricature à peine. [/g]Les quêtes annexes de Stellar Blade sont ni fait ni à faire, à tel point que j'ai arrêté de les faire à force, n'y voyant là qu'une perte de temps. Alors oui, certaines sortent un peu du lot, notamment une qui offre un boss totalement inédit mais c'est 5 de "correct" sur 50 de franchement merdique, décevant...Certaines quêtes débloquent des tenues inédite mais elles ne sont que "cosmétique" car elles n'offrent aucune résistance ou bonus. Mais bon, faut avouer que certaines nano combinaison ont franchement la classe. C'est pas le cas par contre des Exospine, qui elles offrent de réels bonus à notre personnage, comme par exemple une jauge beta qui se remplie plus rapidement, trouvé plus d'or dans des caisses, récupérer de la vie une fois un ennemi vaincu etc...Et j'ai remarqué en jouant qu'il faudra souvent varier ses Exospines car certaines peuvent vous sortir d'un mauvais pas, contre un boss par exemple.(Le jeu offre de jolis panoramas la plupart du temps)Bien que linéaire la plupart du temps, Stellar Blade a aussi des zones semi ouverte ou l'exploration y est importante et qui vous permet de réaliser des quêtes annexes, trouver des objets précieux, affronter des ennemis et rencontrer des personnages. Dommage que la traversée de ces zones soientNéanmoins la deuxième zone est quand même plus sympathique que l'autre, offrant un peu plus de verticalité à l'ensemble.Le jeu a aussi des activités de détente notamment la pêche qui est plutôt sympathique mine de rien et pas si évidente que ça, surtout pour ce qui est de pêcher les poissons les plus dodus !Mais il serait cruel de faire un test de Stellar Blade sans parler de son OST, et bien qu'elle parte parfois dans tous les sens, elle reste très solide avec des thèmes que je trouve absolument magnifique, voire incroyable, certains thème de boss notamment. Bien qu'un peu répétitive parfois notamment dans les zones ouvertes, l'OST de Stellar Blade, varient à fond. Rock, musique plus calme, chanter, au piano, il yen a pour tous les goûts. J'aime beaucoup par exemple la musique quand on est dans la ville, mélancolique, j'ai encore le thème en tête.L'ambiance du jeu est également [g] plutôt réussi, et graphiquement bien que j'ai trouvé que c'est pas non plus une claque graphique, certains panoramas en mettent plein la vue, et la distance d'affichage est conséquente. Mention spéciale aux créatures que je trouve incroyablement bien désignées, et à certaines tenues aussi, forcément hein ? :P Bref, c'est beau mais c'est également très fluide, et ça rame absolument pas, en tout cas je ne l'ai pas constaté lors de ma partie, de même pour les bugs, absolument pas rédhibitoire.Les + :- Graphismes réussi (sans être une claque)- Fluide et bien optimisé- Le design des Naytibas- Bonne durée de vie- Pas mal de choses à faire- Eve a quand même la classe- Excellent système de combat- Des boss vraiment réussi- Une ambiance sonore et une OST excellente- Un scénario plus intéressant qu'il en a l'air- Bonne mise en scène- Le chapitre 10, une grosse folie !- Très bon bestiaireLes - :- Des personnages un peu ratés et pas forcément intéressant- Eve bien que sexy manque de charisme et de profondeur- Pas mal de remplissage- Les zones ouvertes "mouif"- Quête annexe vraiment déplorable- Level design sans génieConclusion : Les petits coréens de Shift Up on relever le défi avec Stellar Blade, alors que je m'attendais pas à grand chose, il se révèle être au final un très bon jeu d'action, et même si des gros défauts sont présents, ça reste une excellente pioche et l'un des meilleurs jeux de la PS5.8/10