Nintendo

PREVISIONS POUR L'ANNEE FISCALEHardware Q3: +4.82mPar région Q3: Japon 1.19m, Amériques 1.71m, Europe 1.48m, Autres 430kPar Models Q3: Standard 1.48m, Lite 760k, Oled 2.57mHardware Total: 150.86mTotal par région: Japon 36.82m, Amériques 57.83m, Europe 39.00m, Autres 17.22mTotal par Models : Standard 96.18m, Lite 25.27m, Oled 29.41mQ3: +53.70mPar région Q3: Japon 11.36m, Amériques 21.61m, Europe 17.14m, Autre 3.59mRatio Q3: 11.14Software Total: 1359.80mLTD par région: Japon 266.81m, Amériques 591.06m, Europe 395.90m, Autres 106.03mRatio Total: 9.01Mario Kart 8 Deluxe : 67,35 millions (+ 3,08 millions)Animal Crossing : New Horizons : 47,44 millions (+ 990.000)Super Smash Bros. Ultimate : 35,88 millions (+ 740.000)The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 32,62 millions (+ 330.000)Super Mario Odyssey : 29,04 millions (+ 540.000)Pokémon Epée & Bouclier : 26,6 millions (+ 160.000)Pokémon Ecarlate & Violet : 26,38 millions (+ 690.000)The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 21,55 millions (+ 510.000)Super Mario Party : 21,1 millions (+ 120.000)New Super Mario Bros. U DX : 18,06 millions (+ 290.000)Autres :- Super Mario Wonder : 15.51 millions (+2.07 millions Q1àQ3)- Nintendo Switch Sports : 15,74 millions- Super Mario Party Jamboree : 6,17 millions (NEW)- The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : 3,91 millions (+ 1,33 million)- Paper Mario : La Porte Millénaire : 2,06 millions (+ 120.000)- Mario & Luigi : L'Epopée Fraternelle : 1,84 million (NEW)- Luigi's Mansion 2 HD : 1,8 million (+ 230.000)