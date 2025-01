Jeux Vidéo

"Plongez dans le monde palpitant du football arcade avec [Votre Nom de Jeu Ici] ! Ressentez l’excitation des matchs en 4v4, où chaque joueur compte. Avec 10 équipes uniques et amusantes à choisir, dribblez, passez et tirez pour la victoire tout en défendant votre but avec un gardien talentueux."

L’horreeeuuuur…Par Ollie Reynolds - nintendolife.comOh là là, par où commencer…Bon, la Xbox a désormais son propre ersatz de, et accrochez-vous bien :. Oh non, aucune inspiration du tout de, non votre honneur, pure coïncidence.Soupir. Sorti le 10 janvier 2025 par LightGamess (oui, le 'S' supplémentaire est volontaire),est sans doute l’une des copies les plus honteuses que nous ayons jamais vues. Jetons un œil à l’image promotionnelle ci-dessus, pour commencer. Elle est entièrement générée par IA, et c’est le genre d’image qui devient de plus en plus hilarante à mesure qu’on la regarde.Observez les manettes au premier plan, la tablette douteuse sur le terrain, les multiples ballons de foot, et les expressions faciales… Mon Dieu, ces expressions faciales. C’est juste terriblement, terriblement mauvais.Maintenant, intéressons-nous à la description officielle du jeu sur la boutique Xbox ( https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/mariostro-strikers-soccer-league/9nkkvwjd69wh) . Celle-là, c’est du grand art :Non, vos yeux ne vous trompent pas : les développeurs ont littéralement oublié d’insérer le nom du jeu dans leur propre description – probablement générée par IA. Affligeant.Et bien sûr, même si on ne peut pas tirer de conclusions définitives sur la qualité du jeu à partir de quelques captures d’écran, disons simplement qu’elles ne nous inspirent pas franchement confiance. Le jeu semble incroyablement générique, et on parierait volontiers que les logos des équipes ont également été générés par IA. Notez par exemple comme "Skybreakers" ressemble étrangement à "Skylanders"…Si des gens continuent à balancer ce genre de choses sur les boutiques en ligne en espérant que des joueurs se fassent arnaquer, alors franchement, on continuera à les tourner en ridicule.Au moins, il n’est pas sur Switch… Enfin, pas encore.