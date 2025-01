Ninja Gaiden 4















Ninja Gaiden 2 Black



















- Collaboration entre Team Ninja (supervision), PlatinumGames (développeur) et Xbox Game Studios (éditeur).- Nouvel opus 13 ans après le dernier.- C'est une suite directe de Ninja Gaiden 3.- Yakumo: Le nouveau protagoniste. Il a été créé principalement pour attirer les nouveaux joueurs et renouveler le gameplay de la série.- Ryu Hayabusa restera jouable.- Synopsie: Une pluie de miasme s'abat sur Tokyo du fait d'un dragon sombre. Yakumo devra affronter des ninjas cybernétiques afin de libérer la ville de cette malédiction.- Recréé sous le moteur Unreal Engine 5, les personnages ont de nouveaux modèles 3D (plus raccord avec les derniers Dead or Alive).- Le démembrement peut être désactivé.- Momiji, Rachel et Ayane restent jouables (elles l'étaient dans la version Ninja Gaiden 2 Sigma).- Ajout de la difficulté facile.- Améliorations et meilleure ergonomie apportées par les jeux sortis après l'original.Comparatif avec l'original :