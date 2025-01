Bonjour à tous,



Ce 23 janvier, dans une heure, sortira Final Fantasy VII Rebirth sur PC qui est sorti initialement l'année dernière sur PS5. Il s'agit de la suite de FF VII Remake.



Du coup, allez-vous y jouer ?



1 - Oui, clairement

2 - Non, du tout

3 - Je vais attendre un peu là

4 - J'attends de voir les avis et options graphiques dispos



Personnellement, si c'est lançable sur Steam Deck, je vais y jouer sur ma Legion Go car j'ai jamais eu l'occasion de le terminer sur PS5.



Pour info : le jeu est à 48,99 euros sur Steam si vous l'achetez un peu avant une heure.