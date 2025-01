Actualités

Parce qu’il y a une sorte de consensus autour du fait que Nintendo se serait assagit avec une Nintendo Switch 2 très classique, ou se serait reposé sur ses lauriers si on veut être négatif, j’aimerais apporter une lecture très différente sur cette présentation.



Et pour y voir plus clair on va se poser d’entrée de jeu la question des intérêts de Nintendo dans cette histoire, en somme, qu’est ce qu’elle peut apporter à Nintendo ?



1 Le support des éditeurs tiers, c’est quand la mission essentielle de la NS2. Faire en sorte de rafler les quelques derniers jeux qui esquivait la Switch et les futurs jeux qui auraient boudé la Switch par manque de puissance. Les vendre mieux aussi en leur donnant un rendu moins déphasé avec la concurrence. On va citer les principaux concernés : Call of, Final Fantasy VII, Elden Ring, Assassin Creed, Monster Hunter, Metaphor Refantazio, Okami 2 etc…



2 La puissance pour développer des jeux plus facilement : en gros faire des jeux un poil plus beau, un poil plus grand mais en ayant beaucoup moins de galère pour que ça tourne bien. Comme la tendance est à l’open world ça ne sera pas inutile. A travers ces deux points Nintendo s’attaque effectivement au jeu classique.



3 Innover, oui, parce que contrairement à ce que vous pensez, moi je n’ai jamais connu un Nintendo qui ne sorte pas des sentiers battus. Même la Switch 1, cette console assez best of dans l’esprit, qui ramenait Nintendo a quelque chose de nettement moins audacieux que la Wii U et la 3DS. Pour rappel, elle a quand même fait une croix sur : les 2 écrans, Miiverse, Streetpass, la Réalité Augmentée, la 3D, le jeu au stylet, le gameplay asymétrique etc



Bref même avec cette console assez simple, Nintendo nous aura pondu des délires du genre :



- Quatre jeux Nintendo Labo (Fourre tout, Mecha, Véhicules et VR), rien que ça c’est plutôt balaise, et pour avoir fait le set véhicules (voiture, sous marin, avion) c’était franchement rafraîchissant. On ne les calculent pas tant que ça parce qu'ils n'ont pas rencontré le succès prévu.



- Mario Kart Live Home Circuit. Voilà pour le coup un exemple de jeux qui propose quelque chose d’innatendu, sans utiliser à aucun moment le matos de la console.



- Ring Fit Adventure et Nintendo Switch Sports, ces 2 là on fait littéralement un hold up



- Arms, très bon jeu de versus 3D



- Wario Ware Smooth Moves qui est délicieusement crétin et typique de l’époque Wii



Et là on est que sur des jeux un peu innovants dans leur mode de contrôle, tu as aussi beaucoup d’inventivité dans un Mario Odyssey.



La Switch 2 en 2 minutes et 22 secondes elles donnent déjà des gros indices quant à ses intentions :



D’abord être le 1er modèle de cette nouvelle génération, avec avant tout l’objectif d’être une bonne console de salon. C’est quand même l’utilisation la plus commune et la plus importante. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas s’attendre a ce qu’ils fassent des efforts sur l’écran, la batterie... A priori pas d’OLED, le retour de bordures assez grosses. Faudrait pas oublier que les nouveaux joycons rentrent à l’intérieur de la console des deux côtés



Ensuite amener de nouveaux joycons avec leur fameuse fonction souris qui a été grillée, mais pas que ! Il y a quand même un bouton mystère en plus, qui va peut être même être utilisable sur les jeux Switch 1. Mais aussi et surtout une nouvelle façon de les connecter. La réalité de l’affaire, c’est que le système de glissière qu’on a connu était fonctionnel et semblait moins fragile. Alors pourquoi s’emmerder avec ce système magnétique ? On aura peut être pas la réponse a cette question avant un bout de temps. Ça a peut être quelque chose à voir avec le prochain jeu de sport / fitness prévu par exemple, sachant que Nintendo ne le sortira pas avant d’avoir suffisamment installé la Switch 2 dans les chaumières.



Enfin on récupère un deuxième port USB-C. On me dit dans l’oreillette que c’est pour charger la console par le haut quand on y joue posée sur une table… Non mais sérieusement les gars. Depuis quand Nintendo en a quelque chose à foutre de ce genre de détails ?! Je vous rappelle qu’avec la Switch 1, l'avidité aidant, ils n’avaient même pas été foutu de mettre un port de charge sur le joycon grip, pour mieux t’en fourguer un autre ! Pour pouvoir charger les joycons, soit il fallait investir, soit il fallait remettre les joycons sur la console. Alors cette certes il servira sûrement à la charge maisce deuxième port USB-C, c’est avant tout une porte ouverte à toutes sortes d’accessoires et des accessoires qui pourrait se fixer dessus, même en mode docké.



Je reviens aussi sur le lecteur optique des joycons, c’est Nintendo, ça va pas juste servir de souris classique pour mieux jouer au solitaire ou au FPS. Ils vont utiliser cette nouvelle fonction, qui n’est pas là par hasard, pour toutes sortes de bizarreries Mario Partyesque, Wario Waresque etc… rendez vous en Avril !



Je termine avec « Mario Kart 9 », on en a vu tellement peu. Dans tout les cas, MK8 Deluxe étant un peu beaucoup le Mario Kart ultime, que ce soit par ses ventes ou son contenu. Sachant qu’en plus il est compatible NS2… c’est clair et net que Nintendo ne va ni proposer un jeu sans ses habituelles courses endiablées dans des circuits tordus et/ou thématique qui ont fait son grand succès; ni se contenter de ça.



Le jeu aura à minima vocation à être plus « all stars » qu’avant. C'est-à-dire intégrer plus de Kirby, Pikmin, Zelda etc au programme. Mais surtout il va certainement appliquer la formule magique, celle qui fait recette quasiment a tout les coups : que ce soit sur Zelda, Sonic, Pokemon, Dark Souls… de l’Open World. C’est en tout cas ce qui ce dégage de l’extrait dévoilé. Pas l’ombre d’une carapace, pas la moindre folie dans le tracé, Si tu enlève le skin Mario Kart, c’est juste Forza le truc. Et encore ça pourrait encore plus partir en vrille, tu laisses Mario sortir son kart et là ça devient limite le GTA de Nintendo.



Bref, rendez-vous en Avril et son direct qui prendra bien une heure de temps, je pense qu’on n’est pas prêt. Qu’on va être extrêmement surpris, en bien comme en mal. Face au nouveau « 1-2 Switch », face à des jeux cross gen ou aux graphismes peu foufou : on va tirer la tronche, puis viendront les prochains AAA de Nintendo et des éditeurs tiers (dites vous bien qu’après le succès de la Switch et avec le surplus de patate de la Switch 2… ils sont plus qu’au taquet) et là par contre ça peux vite devenir littéralement monstrueux.