Ces maudits divulgateurs occupent un poste à responsabilité où ils ont accès à des informations que seuls quelques rares privilégiés connaissent

Hideki Kamiya, ancien de Capcom et de PlatinumGames avant de refonder Clovers avec comme premier partenariat un nouveau jeu Okami pour Capcom (la boucle est bouclée), sort de sa nouvelle neutralité pour venir directement engueuler sur ex-Twitter les différents leakers ayant diffusés des informations sur la nouvelle console de Nintendo.Kamiya qui tient des propos très crus envers ces personnes, lui qui depuis l'annonce d'un nouveau Okami s'est excusé pour son ton vulgaire ces dernières années. A voir ici sur Eurogamer: Kit and Krysta, deux anciens responsables marketing chez Nintendo of America, pensent que des personnes chez Nintendo doivent fulminer sévère au sujet des leaks ces dernières semaines.