Le réalisateur Andy Muschietti (le même que pour le remake en 2 parties) a confirmé l'information : 3 saisons sont dans les plans (même si les plans en question peuvent changer selon l'audience) avec un scénario qui jouera la carte de la chronologie inversée, en répondant au cycle d'apparitions et les événements évoqués dans les inter-chapitres du bouquin.Saison 1 : débute en 1962Saison 2 : débute en 1935Saison 3 : débute en 1908Vu que le bouquin ne donne quasiment aucune matière sur l'équivalent de la Saison 3 (en bouquin le cycle 1876-1879), les scénaristes seront globalement en roues libres.

Like

Who likes this ?

posted the 01/10/2025 at 10:08 PM by shanks