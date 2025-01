« BioShock et BioShock Infinite, si vous les considérez du point de vue du développement, et cela peut être un peu aliénant pour certains lecteurs, sont essentiellement un couloir. Un très, très long couloir avec un tas de points de déclenchement qui permettent aux éléments de l’histoire de se produire. Judas est fait très, très différemment et cela le rend beaucoup plus représentatif de l’agence des joueurs, mais aussi beaucoup, beaucoup plus difficile à faire. »

« Plus vous donnez de contrôle au créateur, plus il lui est facile de donner aux gens ce qu’ils percevraient comme une histoire très facile à obtenir. Plus le joueur a de pouvoir, plus le développeur a de travail. Dans Judas, nous avons vraiment choisi de nous pencher sur cette question et d’essayer de donner aux joueurs ce qu’ils attendent de nous dans l’histoire, mais aussi de l’ouvrir d’une manière qu’ils n’ont jamais vue de notre part auparavant, mais c’est beaucoup de travail. »

« Nous avons également découvert que la continuité est très importante. Vous pouvez écrire des moments individuels comme un Mad Libs, en remplissant les blancs. Un orc vient vous voir et vous lance dans une quête pour trouver X, c’est ça ? Ces moments sont très ennuyeux et sortent d’un générateur de nombres aléatoires. Mais une fois que vous commencez à observer des séquences d’événements, que les personnages observent « Tu as fait ceci, puis tu as fait cela, et cela a causé ceci, et je suis furieux parce que cela a fait cela », c’est là que ça devient vraiment intéressant. C’est l’espace que nous avons exploré. »

Lors d'un entretien avec GamesIndustry,, Ken Levine a affirmé que BioShock et Judas se distinguent par des structures bien différentes. Du point de vue du développement, il estime que les jeux BioShock sont des environnements étroits, alors que dans Judas, le récit s'adaptera aux décisions prises par les joueurs. Il a également déclaré que les quêtes posséderont une dimension plus authentique et plus engageante.Sans date de sortie , Judas est prévu sur Ps5 , Xbox Series et Pc.