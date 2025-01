The Last of Us 2 en mode "Survivor +" me fait passer toute la journée sur un seul niveau. De loin le meilleur jeu jamais créé à ce jour. Et non, ce n'est pas un post sponsorisé.

Habitué à provoquer et à diviser, Kanye West – ou plutôt Ye, comme il se fait désormais appeler – ne manque jamais une occasion de faire parler de lui. Cette fois, c’est dans l’univers du gaming qu’il fait sensation, en déclarant que The Last of Us 2, le jeu controversé de Naughty Dog, est tout simplement un chef-d'œuvre. Une prise de position qui, à l’image du rappeur américain, ne manquera pas d’enflammer les passions et de raviver les débats autour de ce titre qui n’a laissé personne indifférent.