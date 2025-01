Ayé on est en 2025, bonne année j'espère que vous avez passé un bon réveillon toussa toussa. Premier top de l'année, un classique mais comme chaque année, voici mon top 10 des jeux que j'attends le plus cette année ! J'ai mis que des jeux prévu cette année, vous ne verrez donc pas des The Witcher 4 par exemple.- Sortira uniquement en Early Access pour le moment avant sa version finale probablement pour 2026 mais bon on pourra quand même y jouer donc j'ai décidé de le mettre malgré tout. Très hâte de me replonger dans cet océan extraterrestre aussi mystérieux que terrifiant. On nous promet de nouvelles mécaniques de survie, un mode coop et aussi plein de nouvelles bêbêtes, très hâte de voir la gueule du jeu !- Un JRPG développé par des français, bon je suis pas vraiment fan de ce genre mais la DA et les combats ont l'air vraiment pas mal du tout. Je dis pas que je vais forcément l'acheter mais je suis intrigué par ce que j'ai vu et j'ai bien envie d'essayer malgré tout.8 )- Nouvelle licence des développeurs de Little Nightmares, et déjà on est dans l'ambiance avec une atmosphère qui a l'air toujours aussi glauque et pesante. Ça a même l'air encore plus cauchemardesque que LN, et ça pourra aussi se jouer en coop. J'espère que la durée de vie sera pas trop rachitique par contre, c'est souvent le cas dans ce genre de jeu...7)- J'avais bien aimé Corruption mais bon sorti en 2007 ça commençais vraiment à faire long pour un nouveau Metroid Prime... On sait pas encore grand chose de ce nouvel épisode mais je pense que ça sera un très bon JV, du moins je l'espère !6)- Bah ouais, parce que ça fait grave plaisir de revoir enfin la licence Fable ! J'avais adoré le 2, un peu moins le 3 mais pas grave. L'univers a l'air toujours aussi enchanteur, et barré et c'est quand même la team derrière les Forza Horizon et ça c'est pas rien ! On nous promet un RPG d'exception, j'ai très très hâte de voir ça !5)- J'avais pas mega kiffé le premier mais bon, là je sens qu'ils vont mettre le paquet et graphiquement c'est très impressionnant. Puis ça fait quand même plaisir de retrouver ce bon vieux Sam dans cet univers toujours aussi barré. Le dernier trailer m'a quand même mis une grosse claque et je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va être mieux que le premier, je sais pas, une intuition xD4)- Ouais je sais... mais cette année ça sera la bonne, j'en suis sûr ! Ou pas.3)- Jamais touché un Xenoblade mais celui qui me donnait le plus envie débarque enfin sur Switch que demande le peuple ? J'adore ces environnements gigantesque et ces méchas, c'est clairement celui que je voulais le plus jouer et c'est maintenant chose faite. J'espère que je vais apprécier car encore une fois moi et le genre JRPG ça fait deux..2)- Gros jeu en perspective ! Son open world à l'air incroyable, presque un peu trop beau pour être vrai et je sens un peu le downgrade arrivé à vrai dire mais bon on peut éventuellement rêver. On pourra explorer et sur terre et dans le ciel au vu du trailer. Marrant que ce jeu sorti de nulle part se place deuxième dans mes plus grosses attente mais oui, je le confirme !1)- Qui d'autre hein QUI ? Impossible d'attendre plus un autre jeu que le fameux GTA 6 pour moi. On a vu que un seul trailer et j'ai déjà eu l'eau à la bouche. Très hâte de découvrir l'histoire, la map, les missions enfin tout quoi ! Par contre, j'ai très peur d'une date repoussée à 2026, et ça on est pas à l'abri !J'attends aussi :