Pour Nicolas Doucet, le papa d’Astro Bot, les jeux vidéo, c’est une affaire de famille. Le directeur et fondateur de Team ASOBI au Japon est nostalgique. Il nous rappelle l’ère des magazines de jeux vidéo, de la console Neo Geo et du jeu Wii Sports ! Il évoque les inspirations derrière Astro Bot, comme les jeux du studio SEGA ou encore Super Mario Galaxy, « l’apogée du jeu de plateforme 3D ».

posted the 12/22/2024 at 09:47 AM by sora78