L’absence de Resident Evil 9 aux Game Awards a inquiété et surpris les fans de la série. Le projet est probablement encore en train d’être retardé et Duskgolem vient à la rescousse pour faire un gros point info sur la licence pour ce mois de décembre.Voici un petit récapitulatif de sa part :La version de Jill contre le Goatman (une sorte de démon bouc humanoïde) en mode Nemesis dans un hôpital sur une île en Asie du Sud-Est est fausse de A à Z. Le jeu ne semble pas prévu pour 2025, alors soyez très patient. Pour finir, il préfère garder le silence sur la version qu’il a vue du jeu, car il se peut que la version finale du jeu n’ait plus rien à voir avec la sienne (syndrome RE 3.5 a RE4 NGC).C’est sûr à 100%, le développement est à un stade très précaire par contre. Comme RE9, ce n’est pas pour tout de suite.Alors ici ce n’est pas un leak, mais plus une spéculation de sa part. Une annonce du jeu durant le reveal de la console n’est pas à exclure, c’est un volet extrêmement lié à Nintendo et cela peut faire beaucoup de bruit, une telle annonce, que ce soit chez les fans de la série ou les amateurs de Survival Horror.Vous trouverez ces propos exacts dans ma vidéo plus bas, elle s’attarde également sur des petits détails à gauche et à droite sur la série. Bon visionnage à tous.