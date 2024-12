Bordel tous ces FPSL'industrie du JV est vraiment f-a-t-i-g-u-é-eLes annonces surprises de ce games Awards: Onimusha accueilli très sobrement par le public et l'annonce d'une séquelle à OkamiPas de Re9 ou d'HL3, fallait bien forcer les noobs à regarderAstro Bot Yeah! et Metaphor ont tout raflé.La présentation teasing de Virtua Fighter...une réaction pas flamboyante du public, bah oui plus personne ne se souvient de ce jeu et les jeunes connaissent pas... la génération Minecraft x Fortnite x Fifa x Lego peut pas comprendre.flop à prévoir comme le dernier Dead or Alive?Contrastant avec l'arrivée d'Hideo kojima (comme chaque année) acclamé et pouvant balancer "malgré ma 20 ème apparition annuelle, je n'ai toujours pas appris a parlé Anglais"Blague à part cette iconisation devient vraiment gênante, un jour il va venir annoncé le gagnant de l'Award et... ce l'offrira à lui-mêmeLa robe de l'enfer de la responsable créative de Warframe, elle vient de réduire à néant des années de combat d'assos féministes.La pub Microsoft semble aussi difficile à expliquer que le concept asymétrique de la Wii U, difficile de vouloir révolutionner quelque chose quand le public d'aujourd'hui est plutôt du genre casanier. Va falloir sortir le chéquier pour assommer le cerveau des joueurs de publicités.Le JV a toujours été un divertissement un peu geek, jeune et rebel, c'est un peu bizarre de voir ce genre d'évènement de strass et de paillette, cela ne va pas du tout d'essayer de ressembler au festival de Cannes. Snnop Doggy habillé chez Armani et portant un 1kg d'or sortant de la banlieue et maintenant chantant pour un public conquis n'ayant jamais connu la galère, le racisme de ses origines où la misère des banlieues pauvres...c'est drôle voir succulentLes bruitages des pas des bottes dans Double Dragon Revive, les mecs marchent sur du parquet