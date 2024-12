Le rythme de la cérémonie, les annonces, les gagnants, le GOTY, on fait le point, votre avis Gamekyo.Moi j'en chiale, le retour d'Onimusha et surtout le retour du Killer de Zelda Twilight Princess en 2006, c'est trop, enfin la suite!Oh déesse Amateratsu, bénis-nous de ta lumière encore une fois !L'annonce de ce jeu marque le retour de Kamiya chez Capcom, ça s'annonce complètement fou pour le futur de la franchise Devil May Cry.Le plus surprenant, c'est qu'il y a eu aucun Leak. Dommage pour Resident Evil 9 mais on pardonne FACILEMENT l’absence là.