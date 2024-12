Alors je sais que la vidéo n'allait pas durer 3h mais quand même, y a quand même un petit sourire de voir une licence aujourd'hui Xbox (Crash) et pas un seul truc sur Bandai Namco qui historiquement vu l'un des premiers soutiens tiers majeurs dans l'histoire de la marque (Ridge Racer, Tekken, Ace Combat, Time Crisis...).

posted the 12/02/2024 at 03:08 PM by shanks