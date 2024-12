Visiblement "Luis TOTOSS" avait raison.Nous sommes en décembre, la PS5 Pro est sortie depuis un mois, c'est la SAISON des fêtes de fins d'année et on a droit à des réductions et offres à GOGO chez tous les vendeurs sur PS5... SAUF pour les lecteurs de disque, toujours INDISPONIBLES partoutDonc maintenant l'on peut exclure l'hypothèse que PS a des problèmes de réapprovisionnement de stock, vu la QUANTITE de consoles disponible pour les fêtes ET que cela fait un MOIS que la nouvelle console est sortie (c'est pas une petite entreprise).