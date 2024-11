C'est le survival-horror indépendant à surveiller de près l'année prochaine. Le premier volet fait partie des meilleures RE-Like indé a ce jour avec un mariage remarquable entre l'exploration, les combats et les énigmes. Le jeu avait été plébiscité sur Steam en 2021 et une version console a été publiée peu de temps après.Dual Effect Studio nous promet pour ce second volet un gros up graphique a l'Unreal Engine 5, le retour des terribles énigmes et des monstres plus actifs et plus menaçants que jamais grâce à une toute nouvelle IA qui permettra à ces derniers de suivre le joueur de pièce en pièce.Les musiques d'ambiance seront toujours présentes, y compris pour la Save Room, et le lieu principal de ce volet sera deux fois plus grand que l'asile du premier.On a hâte, le jeu est toujours prévu pour l'année prochaine, avec une sortie sur console et PC le même jour cette fois-ci.