Hello, tout est dans le titre ^^2024 tire bientôt à sa fin et 2025 annonce déjà pas mal de titres intéressants à venir.A choisir, si il ne devait en rester qu'un, ce serait lequel pour vous ?Pour ma part, c'est sans hésitation :J'avoue personnellement attendre ce titre comme le messie. Bientôt 8 ans après son annonce initiale et 17 ans après Metroid Prime 3 Corruption, l'attente est grande et touche bientôt à sa fin !J'espère qu'il sera à la hauteur des espoirs, mais j'ai confiance au savoir faire de Retro Studios, surtout après le magnifique remaster du 1er Metroid Prime !