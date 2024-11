Nouveau Duel de la semaine. Vous connaissez la chanson à force. Dark Souls et sa suite vont s'affronter le temps se quelques jours, et bien que le résultat peut éventuellement être connu d'avance, je serai curieux de voir l'écart possible entre les 2 comme il yavait eu entre Bloodborne et Dark Souls 3 que j'avais fait il ya un petit moment ^^- Soit l'un ou l'autre, pas les 2 ou pas de commentaire du style je sais pas lequel voter merci. Si vous choisissez un des jeux, dire pourquoi est encore mieux mais ce n'est pas obligatoire.- Rappel lundi éventuellement, je verrai en fonction du nombre de votes et résultat dans la foulée- Aucun troll ne sera toléré, et éviter les débats svp pour ne pas polluer lors de la recompte, vous aurez tout loisir de le faire pendant les résultats ^^A vos votes et dans le calme !