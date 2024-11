Bon voila puisque l'autre se focus sur les portages play, il se trouve que la prise de parole de spencer contenait d'autres info



en gros ce que Phil spencer a dit:



- Xbox est toujours à la recherche d'acquisitions qui ajoutent de la « diversité géographique », y compris en Asie.



- Recherche d'opportunités de partenariat avec des équipes créatives en Chine



- Xbox portable : « On s'attend à ce que nous fassions quelque chose », mais il faudra attendre quelques années avant que l'appareil ne soit disponible



- J'aime que nous construisions des appareils



- Sur l'arrivée de nouveaux jeux sur Nintendo/Playstation : « Je ne vois pas de lignes rouges dans notre portefeuille.



- L'activité Xbox n'a jamais été aussi saine, ce qui signifie un avenir plus sain pour le matériel et les jeux que nous créons.



- Nous n'allons pas développer le marché avec des consoles à 1 000 dollars.