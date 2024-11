-L'Avancée Technologique d'Insomniac :Insomniac, un studio majeur de Sony, est reconnu pour faire progresser les fonctionnalités de la PlayStation. Ils ont été parmi les premiers à adopter des technologies telles que la sortie en 40 FPS pour les écrans 120 Hz et le ray tracing étendu sur les consoles.-Améliorations pour la PS5 Pro :Le studio a mis à jour ses titres PS5 pour la PS5 Pro, ajoutant la nouvelle technologie PSSR de Sony (Pixel-Scaled Super-Resolution) pour une qualité d'image améliorée et des options de ray tracing (RT) supplémentaires.-Nouveaux Modes d'Affichage :Sur la PS5 Pro, les joueurs disposent des modes "Performance Pro" et "Fidelity Pro" distincts. Le mode Fidelity vise une résolution 4K avec des détails améliorés, tandis que le mode Performance cible 1440p pour un gameplay plus fluide. Le PSSR améliore la lisibilité du texte et stabilise les images dans les deux modes. Pour faire simple c'est comme sur la version Pc des jeux Insomniac où on peut choisir leur ITGI mais on obtient un meilleur résultat avec DLSS et XeSS.Voici un plutôt bon exemple où on peut voir que le panneau publicitaire est quasiment illisible avec l'ITGI mais il devient plus lisible quand on utilise le PSSR et l'image est globalement plus "propre" :-Améliorations du Ray Tracing :La PS5 Pro introduit des fonctionnalités telles que les ombres RT Key Light (pour les ombres du soleil lointaines), des réflexions haute résolution en RT et l’occlusion ambiante en RT (pour des ombres de contact subtiles), améliorant la profondeur et le réalisme mais le jeu n'étant pas pensé avec ces features, les différences restes assez légères.-Résolution Dynamique et Fréquences d'Images :La PS5 Pro prend en charge diverses options de fréquence d'image, telles que 30, 40 (pour les écrans VRR 120 Hz) et des modes non plafonnés. Le mode Fidelity maintient un 30 FPS stable, tandis que le mode performance non plafonné peut atteindre 60 à 70 FPS sur un écran VRR.-Distance d'Affichage et Réflexions :En mode Fidelity, les joueurs bénéficient d'une meilleure distance d'affichage, de réflexions ajoutées et de détails accrus à distance. La qualité des réflexions sur les surfaces en verre et en eau profite également des nouveaux effets de ray tracing.-Performance sur Ratchet & Clank et Autres Titres :D'autres jeux d'Insomniac comme Ratchet & Clank ont reçu des améliorations similaires sur PS5 Pro, avec un ray tracing amélioré, le PSSR et une performance améliorée d'environ 50 à 60 FPS avec les fonctionnalités de ray tracing activées.-Choix et Flexibilité pour les Joueurs :Les mises à jour d'Insomniac mettent l'accent sur des paramètres ajustables par les joueurs, offrant des options de performance ou de fidélité visuelle, et démontrent un engagement envers des expériences de jeu conviviales et de haute qualité.-Impact et Conclusion :Bien que les améliorations ne soient pas révolutionnaires, elles rehaussent considérablement les visuels et la performance, établissant un standard que d'autres développeurs pourraient suivre pour implémenter des améliorations techniques dans les jeux de grande diffusion sur les nouvelles consoles.C'est pas le centre de la video mais la version Pro de Ratchet est vraiment pas mal du tout car on obtient quasiment le double de performances (entre 50 et 60fps) en mode fidélité avec une résolution interne en 1800p upscalé en 4K via PSSR avec des performances amélioré pour le RT, les réflexions sont même meilleurs sur Ratchet que dans Spider-Man 2 car elle reflètent plus détails tout en étant de hautes qualités comme dans SP2 donc ce mode est parfait quand on a une TV avec le VRR.