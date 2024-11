en moins

En l'état sur ce jeu il est donc conseillé de désactiver le PSSR.

Santa Monica a eu la (bonne?) idée de proposer le PSSR en option sur GoW R.Cette version PS5 Pro a exactement les mêmes modes graphiques que la PS5 (performance et graphique).Le but ici est uniquement de booster les performances car il n'y a aucune amélioration visuelle.La bonne nouvelle est donc que l'on peut activer à volonté ou non le PSSR et précisément juger l'impact sur le rendu et les performances, le constat est.... :- 10 à 20% de performance(oui oui) avec le PSSR activité (face au TAA).- quelques artefacts graphiques et un peu de bruit qui dégradent légèrement l'image par moment (reflets , barbe).- contrairement à d'autres jeux Pro, l'image ne semble pas vraiment plus floue ou avec perte de détail, du moins c'est suffisamment subtile. C'est toujours ça de pris.C'est peut être une première dans les techniques de reconstruction d'image car le PSSR impacte négativement à la fois la qualité d'image et les performances...(pour voir les performances des different modes, go directement à 2min30)