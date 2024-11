Autre précision avant de commencer,Certains niveaux auront leur nom en anglais ou au pif parfois parce que j'avoue que je connais pas le nom des niveaux par cœur.Astro Bot a un bon paquet de très bon niveaux et ça fait des semaines que je me creuse la tête pour savoir l'ordre dans laquelle je met ce qui sont pour moi les 30 meilleur niveaux de ce jeu ! Sur ce, commençons.30)- Un niveau de la galaxie secrète, entièrement fait en pixel. Pas très long et pas bien difficile mais j'ai bien aimé l'idée et la musique est plutôt cool !29)- Ce niveau dans un décors fait de pâtisserie et de gâteaux en tout genre donne l'eau à la bouche, avec l'espèce de neige qui fait office de crème glacée. Il aurait pus être plus haut dans le classement si il avait été plus long car je trouve qu'on le torche trop rapidement.28 )- Alors son placement va vous surprendre parce que parmis les avis des gens, beaucoup de personnes adorent ce niveau et moi bah même si il est dans mon top 30, je me vois pas le mettre beaucoup plus haut. La transformation avec les gants de boxe est quand même très sympa et permet de bien se défouler. En revanche, je trouve la musique très répétitive et c'est pas la meilleure DA non plus.27)- Un des fameux niveaux spéciaux mettant en scène un jeu en particulier. Bon, la chasse aux singes est très sympa et ça change un peu des autres niveaux mais ça pète pas plus haut que ça non plus pour moi.26)- Le tout premier niveau du jeu, et je dois dire que je l'aime beaucoup. Ses nuées de flamands roses, et sa grosse piscine avec un canard en caoutchouc pour nous accueillir. J'aimais bien me servir du plongeoir pour aller dans l'eau, je faisais ça plusieurs fois, ça servait à rien mais je trouvais ça fun ! Le banc de poisson aussi dans la suite du niveau était bien cool aussi, bref un niveau détente et qui remplie parfaitement son rôle de "mise en bouche".25)- Vraiment un niveau cool, mais je trouve que ça manque un petit peu de folie même si manier l'arc de Aloy est plutôt fun. La partie finale avec le t Rex rattrape un peu le tout, mais il ya largement mieux ensuite. Après faut avouer que le niveau est bien foutu mais j'ai jamais jouer à Horizon (peut être un jour...) donc ça me parle pas trop.24)- Un niveau de lave situé vers la fin du jeu avec une musique rock robotisée vraiment sympa. On retrouve la transformation en boule d'acier qui permet d'être intouchable dans cette forme. On retrouve aussi à le fin du niveau le capitaine pirate robotique qu'on avait déjà croisé au niveau de la plage. Ce niveau aurait quand même mérité à être un poil plus long aussi quand même.23)- Un niveau inspiré du jeu The Last of Us, dans une caverne avec des champignons géants. J'adore la musique de ce niveau ! Thème qui semble affilié au cavernes d'ailleurs. J'ai pas grand chose à dire de plus, j'aime bien l'ambiance et la musique. Le final où on se fait avaler par un ver géant et qu'on doit vite ressortir de sa gueule est super bien foutu aussi et on s'y attend pas du tout !22)- Super le jeu de mot quand même. Ce niveau a l'ambiance chinoise nous fait arpenter un genre de temple ou il faudra se frayer un chemin sur des plate-formes shuriken qu'on aura au préalable envoyer grâce à la manette. Un méchant dragonnet nous pourchassera également dans Le niveau jusqu'à l'affronter à la fin mais ce duel ne sera qu'une plaisanterie. Mais en dehors de ça, vraiment un niveau très sympa à condition de le débloquer car oui, il fait parti de la galaxie secrète.21)- Un niveau entièrement dédié à Uncharted et la petite musique qui l'accompagne. Incarner le Bot Drake et dégommer tous les ennemis avec ses flingues est quand même assez jouissif, de même que les moments d'actions cher à la série repris ici avec notamment le passage qui s'effondre sous nos pieds.Voilà pour cette première partie, la suite arrivera dimanche ou dans la semaine.