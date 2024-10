Malgré la nouvelle structure de propriété, le système de production du jeu, qui consiste à gérer 15 studios différents pour créer une franchise à succès en constante évolution, reste en place, a déclaré Matt Cox, vice-président senior et directeur général de Call of Duty chez Activision, lors d'une interview.



Lorsque vous regardez Treyarch et Raven [les studios principaux de "Black Ops 6"], ils ont l'habitude de travailler ensemble dans le cadre de la franchise Black Ops depuis 2010", a déclaré Cox. "L'histoire des personnes avec lesquelles vous travaillez se reflète dans le produit fini du point de vue de l'édition et de la mise sur le marché.



Logique avec la vache à lait qu'est COD et notamment avec Black Ops 6.Normal que tous leurs studios continuent a faire du COD