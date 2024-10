Nintendo Général

Depuis l'annonce de la tenu d'unorganisé pardu 24 Octobre au 5 Novembre qui devrait réunir 10 000 participants, beaucoup de spéculations ont été faites sur ce que sera cette nouvelle fonctionnalité réservée aux membreset son pack d'extension.Que ce soit l'ajout de Succès/Trophées, un service de cloud gaming, une nouvelle version du Miiverse, d'autres consoles virtuelles, etc., mais le Youtubeura découvert unréalisé paren Février 2022 au Japon et Février 2023 aux USA qui sous-entend le développement d'un système de streaming.Cela peut paraître étrange au premier abord de voiret surtoutlui-même déposer ce brevet (conjointement avec Takeshi Ito et Norio Asakura), mais quand on sait qu'il est le responsable de la production des films et séries à venir basés sur leurs licences, cela n'est pas si étonnant.Il faut d'ailleurs ce souvenir qu'avant le Film Super Mario Bros., Miyamoto avait déjà tenté l'expérience avec les cours métrages Pikmin . Suite au succès du film Mario et les nouveaux partenariats pour créer des séries comme celle basée sur l'univers de Zelda, il ne serait pas impossible que Nintendo les proposent directement sur leur console via un service de streaming.va également un peu plus loin, en imaginant la possibilité d'accès aux BO de jeux et je rajouterais qu'ils pourraient aussi proposer des makings off ou autres documentaires, ainsi que la diffusion des Nintendo Direct actuels et futurs.Bref, tout cela n'est bien entendu que de la spéculation, mais je trouve que ce brevet est assez intriguant et avec la situation actuelle de Nintendo qui se lance dans le cross-média, l'idée d'un tel service ne serait pas si bête, vous en pensez quoi ?