A l'heure actuelle, voilà où se situe le nouveau JRPG d'Atlus qui a été markété par Xbox.



Xbox US : 22e

Xbox Fr : 42e



PS Store US : 5e

PS Store Fr : 12e



Steam US : 5e

Steam Fr : 9e

Steam Mondial : 6e



C'est quand-même un peu triste de voir que les JRPG sur Xbox ne fonctionnent toujours pas, surtout chez les joueurs français. Mais même chez les américains, principal marché de MS, c'est hors du top 20 alors qu'ailleurs, c'est du positif.





PS : Dragon Ball Sparking Zero est par contre 1er ou 2e sur toutes ces plateformes en terme de ventes.