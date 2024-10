Dans moins de 10 jours, le nouvel opus de chez Atlus sera disponible pour les joueurs, après une première mise en bouche via une démo sortie il y a quelques jours.

Or, le jour de la sortie de Metaphor, il fera face directement à un monument japonais : Son Goku qui revient dans l'attendu Sparking Zero ou Budokai Tenkaichi 4 comme certains l'appellent. Au vu des charts sur le PS Store et Steam, le jeu de baston est dans le top 3 tandis que le JRPG est loin derrière, au dela de la 20e place. Idem pour les ventes Amazon pour le physique.

Ajoutons à cela que Silent Hill sortira quelques jours avant et que la démo de Metaphor n'a pas eu une unanimité sur la qualité proposée sur ce prologue (qui n'est pas forcément représentative du jeu final). Lui aussi est au dessus de Metaphor sur les charts, logique en même temps car ça sort le 8 octobre.



Donc je m'interroge sur le succès commercial du jeu d'Atlus à cause du timing de sortie ainsi que sur la qualité même du jeu.