Ce titre d'article.Bah voilà, par curiosité j'étais en train de regarder la chaine Twitch de Dragon Ball Sparking Zero ce matin et j'ai vu des streamers dont un Espagnol habillé en Goku (le mec super fan) avec un chrono affiché à l'écran pour dire que le jeu sort bientôt (ce soir à minuit pour être précis).Vous allez me dire et ? Le truc c'est qu'il n'était pas le seul et de l'autre côté, il y avait une tonne de gens en train de jouer à leur early access à 100 balles...Alors oui il y a le Season Pass de 20 personnages compris avec etc, mais la procédure reste hyper hypocrite à mes yeux. Vous vous imaginez si la procédure se démocratise sur tous les jeux à venir (tous sans exception) ?C'est un peu comme si deux personnes vont dans une boutique de TV pour acheter la même télé à sa sortie, mais le vendeur bloque l'autre client car il ne va pas prendre le bouquet de chaine payante avec la télé convoitée, donc il devra attendre 3 jours de plus pour avoir la même télé que l'autre client.C'est vraiment un autre monde les JV parfois, c'est hallucinant qu'une telle pratique passe crème comme ça.Dragon Ball Sparking Zero est à peu près à 250 000 ventes Steam selon des estimations, et le jeu est actuellement en TOP 10 en audience sur Twitch, on peut donc conclure que cette procédure de mafieux est un véritable succès.Les Early Access ne datent pas d'hier, et l'article arrive un peu comme un poil dans une soupe, mais faut le dire haut et fort : les joueurs actuels sont vus comme des vaches à laits et rien d'autre, réveillez-vous ! Le jeu de combat sauveur sans DLC, Season Pass et Early Access arrivera un jour comme à l'époque ! Prions le retour du sauveur !