Je vous partage la vidéo de Florent Gorges, auteur notamment de l'Histoire de Nintendo volume 1 à 4, sur ses 2 visites du Nintendo Museum ouvert depuis le 2 octobre dernier.Les points négatifs de Florent Gorges que moi je retiens :- Très peu d'explications sur les objets exposés, et pas de livret du musée détaillant ces objets. Pour ce dernier, on peut espérer que ça arrivera prochainement.- Déjà que pour l'instant c'est sur tirage au sort, sur la période des premières visites c'est très fastidieux pour entrer dans le musée (il faut plusieurs documents dont QR code, pièce d'identité...). On peut là aussi espérer que passer l'effet de nouveauté ça sera plus facile pour entrer dans plusieurs mois.- Le restaurent ne vaut pas le détour, seulement si vous souhaitez manger sur place pour des questions pratiques.