J'ai enfin réussi à faire l'acquisition du Resident Evil Gaiden sur Game Boy à un prix abordable après plusieurs années de recherche et d'attente (je ne déconne pas le jeu est à minimum 500 balles et il était hors de question de mettre autant sur un jeu).Le vendeur sur le bon coin me l’a vendu en lot, et je me retrouve donc avec des jeux Game Boy Advance qui ne m’intéressent pas du tout.J'ai regardé les prix sur internet, j'ai vu que le Advance Wars 2 est à 80-90 euros sur Ebay, mais sur ArgusJeux le jeu était à 15 euros...Je ne comprends pas une différence de prix autant?J'ai voulu tester une reprise dans un carrefour d'occasion rapidos avant mes courses, le Advance Wars est repris 5 euros 50...Évidemment j'ai refusé, mais s'il y a un spécialiste ici sur les prix des jeux retro, je suis preneur.