i]"I understand that the community has some questions about the release of this stage DLC.

As the person in charge of the TEKKEN franchise, I apologize.



It was made clear from the beginning that the Year One Pass (Season Pass) would not include stages, BUT even so, when the Lidia Sobieska DLC was released, the [Sea Side Resort Stage was a Free Update], and in this case, the [Even though the additional Story Mode, which should have had the highest development costs, is a Free Update],

BUT [the Genmaji stage was Sold Separately], and as a result, the release ended up being one that was NOT well understood or Accepted by everyone (at least the almost all community was expecting a pattern similar to that of Lidia).

There are various reasons for this, But I will talk about the background to this as an individual in order to increase transparency to some extent.



The TEKKEN project is divided into two companies: a game development studio and a publisher that is responsible for game sales (At the time of the development and release of TEKKEN 7, the development and publishing companies were not separate).



As some of you may know, I moved to the Development Studio side a few years ago, and have been focusing on maximizing the quality of the content/Tech/Graphics etc..



The development side and publishing side each have their own roles, and there are differences in the way they think and the responsibilities, I who should be the one to act as a bridge between the two, have not been able to properly participate in the publishing (sales) decision-making process for As a result, I think that there were parts of the process that did not take the Tekken community's opinion into account.



I think I failed to create an organizational structure that would allow me to oversee things beyond my own position.

One of my roles was to listen to the opinions of the Community and reflect them not only in the content but also in the out-game, but I was clearly becoming passive, worrying about the relationships between companies and not exercising my role.



From now on, I will review this structure and change it to one that values the community as it did in the past.



Thank you."[/i]

Bonjour,je poste un petit blog sur cette histoire car je la trouve assez intéressante.Il y a peu de temps de temps est sortie le nouveau dlc de tekken 8 dans lequel était dispo le personnage de Heihachi ainsi que son stage et d'un nouveau mode histoire.Jusque là, je dirais cool, bonne nouvelle, c'est le suivi comme d'hab.Sauf qu'il y a eu un couac.Alors il faut comprendre que depuis tekken 7, nous avons eu l'habitude d'avoir du contenu supplémentaire régulièrement en cour d'année avec des personnages supplémentaire et leur nouveau stage respectif.Par exemple, lidia et son stage à la plage, kunumitsu et son stage au temple ou fakurham.Ces dlc sont dispo à l'unité bien sur mais aussi via un season pass, pratique où l'on achète au début d'année un passe pour lequel on aura tout le contenu supplémentaire en cours d'année sans meme savoir ce qu'il y aura d'ailleurs.Ces pratiques étaient déjà discutable à l'époque car julia, lei ou ganryu faisaient partis de ces perso dlc alors qu'ils étaient dans les anciens tekken. Mais ça se discute là.Mais depuis tekken 8, les choses se corsent fortement avec une installation au fur et à mesure d'un modèle économique de plus en plus fourbe.Instauration d'un season pass de 4 perso, ajout d'un battle pass, les costumes ancien bien cheros.....Mais cette semaine a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase carAlors que lidia avait son stage associé dans le pack, celui de heihachi reste à 5€.Personnellement, au début je croyais à un bug me disant que ça s'arranger. Je n'entends pas parler de l'affaire jusqu'à ce que Harada le producteur de tekken balance un tweet, qui est aujourd'hui effacé.Voici ce qu'il avait écrit:En gros, il explique que depuis tekken 8, l'équipe s'est scindé en deux entités: le développement, dont il a la charge et la partie business.Et que ces deux parties ne communiquent pas à tel point qu'on en arrive à ce genre d'offre. Ce tweet est assez rare venant d'un dirigeant d'une entreprise japonaise. Tellement rare que ce tweet a été effacé.Je tiens à rappeler que certain avait payer les version deluxe à plus de 100€ pour tout avoir, ces personnes vont devoir aller de nouveau à la caisse.Autant dire que ça avait crier finalement. Les avis sur ce dlc ont été très mal noté sur le psn et steam.Tout ça pour dire que ça commence à faire beaucoup ces pratiques commerciales en nous privant de plus en plus de choses qui étaient offert à la base.C'est dommage car entache l'image du jeu qui est un super tekken à la base.Personnellement, je trouve ça abusé de chez abusé, il est hors de question de payer ce stage ou alors j'attendrais une grosse promo.Et ils ont intéret à faire quelque chose sur le prochain perso car le prochain season pass, c'est dans leur cul.Pratique que l'on retrouve dans street 6 ou mortal kombat 1, ça devient dingue franchement.ps: quelques vidéo en parlait cette semaine, finalement le problème n'était pas du tout isolé