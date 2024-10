Je met juste ça pour illustrer.Donc Ubisoft c'est 20 000 employés, 2 fois plus qu'Activision, c'est aussi 10,288 milliards de capitalisation en 2021 (ca a surement baissé depuis)Je vais donc partir du principe qu'un achat d'Ubisoft couterait environ 30 milliards. Qui a les reins pour ça ?- Microsoft bien entendu sauf qu''ils sont toujours en train de digérer Bethelda et Activision-Blizzard, sans compter que l'achat de ce dernier a déjà fait grincer pas mal de dents.- Sony ? Peut être mais ils ont déjà des problèmes avec Bungie je crois, et puis il y a que Assassin Creed qui aurait vraiment de l'intérêt pour eux.- Nintendo ? En puissant dans ce qui reste dans le fond de guerre de la Wii et la DS, mais ce genre d'achats c'est vraiment pas le genre du "petit artisan"- Tencent ? Je suppose que ca serait pas dur d'augmenter leurs parts a 51 % mais une OPA demanderait forcement l'accord du Gouvernement Chinois ET Français !Je sais bien que Macron est un Libéral mais toute la Droite lui tomberait dessus si il vendait Ubisoft aux Chinois (et même aux Américains ou Japonais) certes une entreprise de JV (les Politiques y connaissent RIEN aux JV) mais quand même une grosse entreprise Française.Donc moi je vais personne avoir les moyens ou même l'envie de racheter Ubisoft, surtout pour quoi faire ? Des Jeux Services a la ramasse ? Des jeux Licenses moyens ? Assasin Creed en bout de Course ? 20 000 employés dont la moitié a virer automatiquement ?Non le seul truc qui va se passer c'est que Guillemot va se faire virer.