Jeux Video

Selon Tom Warren, qui indique que le show Xbox du 26 septembre (midi chez nous) vaudra cette fois la peine d'être regardé (d'habitude, il en sort pas grand-chose à part des annonces Game Pass).





Alors on espère que ce sera pour un peu mieux que ce à quoi on s'attend déjà (FFXVI genre) et perso, j'ai un peu de mal à imaginer ce qui pourrait être si intéressant pour le marché local, sauf éventuellement un teaser de Persona 6 (on sait jamais avec l'approche de Metaphor et le fait que y a un certain deal marketing depuis quelques temps avec Atlus).