Jeux Video

Aucun mensonge, ça sort demain.Ouais y a un peu de downgrade j'avoue.Bon plus sérieusement.Au-delà du troll en titre, l'eShop continue de ressembler à une déchetterie à merde.Le truc, c'est un Vampire Survivors-like moche et lent développé en 3 jours pour tenter de surfer sur Black Myth, avec une feature inédite dans le genre ATTENTION : plus y a d'ennemis, plus le frame-rate descend.(Je déconne pas, à 07:45 environ, on tombe à 3FPS)