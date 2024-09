Cerny« Mais si vous regardez autour de vous, il n'y a pas encore d'autres GPU AMD qui l'utilisent. Nous avons motivé le développement, et je suis très heureux que nous l'ayons fait - la réponse des développeurs a été extraordinairement positive ».

■"Final Fantasy 7 Rebirth, en particulier, a fait la différence par rapport aux graphismes plus flous de la version PS5 existante. Tout était plus net, et toujours à 60 images par seconde. J'ai eu l'impression de porter de nouvelles lunettes.



■Ma démo de F1 24 montrait de nouveaux effets de ray tracing lors d'une course sous la pluie, ce qui rendait la piste et l'environnement plus photoréalistes. La pluie sur la chaussée reflétait la voiture et le ciel, et les murs de verre près de moi montraient les tribunes de l'autre côté de la route.



■Gran Turismo® 7 était peut-être la démo la plus saisissante de toutes, car elle ajoutait deux nouveaux modes. Le mode 8K sur un écran de 80 pouces m'a fait réfléchir à la façon dont il pourrait être utilisé pour les simulations de course avec des écrans massifs. Le ray tracing, enfin ajouté au gameplay de GT7 dans un autre mode 4K, a rendu les courses de voitures bondées encore plus réelles. J'étais tellement hypnotisé en regardant l'arrivée des voitures que je n'arrêtais pas de me planter."

Les 40 à 50 jeux qui bénéficieront des améliorations de la PS5 Pro lors de son lancement le 7 novembre se concentreront sur les améliorations 4K et 60 images par seconde, mais disposeront également d'une longue liste d'autres améliorations graphiques, notamment de nouveaux effets et éclairages volumétriques, des graphismes plus riches, davantage de personnages en arrière-plan à l'écran et des modes pouvant atteindre 120 images par seconde ou le jeu en 8K. Cerny a déclaré que la Pro pourrait donner naissance à toute une série de modes de jeu supplémentaires.La PS5 Pro utilise la toute nouvelle techno Raytracing qu'AMD a développé dans le cadre de sa prochaine architecture.Listes des premiers jeux confirmés:-Alan Wake 2-Assassin’s Creed: Shadows-Demon’s Souls-Dragon’s Dogma 2-Final Fantasy 7 Rebirth-Gran Turismo 7-Hogwarts Legacy-Horizon Forbidden West-Marvel’s Spider-Man 2-Ratchet & Clank: Rift Apart-The Crew Motorfest-The First Descendant-The Last of Us Part II RemasteredDémos réalisées sur un écran 80 pouces.