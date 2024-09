Internet (et mes DM) a explosé ce week-end à cause d'une rumeur selon laquelle GTA VI serait retardé. La bonne nouvelle, c'est que six employés de Rockstar m'ont tous dit qu'ils n'avaient pas entendu parler d'un quelconque retard. Mauvaise nouvelle : il s'agit d'un jeu ambitieux et de grande envergure qui pourrait très bien déraper ! Il reste trop de temps pour dire quoi que ce soit de définitif

Jason Schreier (Bloomberg):Et tout cela suite à un mec de twitter qui disait que le jeu était retardé selon des sources sois disante qu'il aurait. Le mec a sup son tweet depuis.GTA6 est selon le dernier bilan financier de Take Two prévu pour l'automne 2025.