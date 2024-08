Jeux Video

Je l'ai vu ce soir.Tu sais comment, pose pas de question...Bref.C'est moins pire que prévu, mais dans le sens où ça vaut 3/10 alors que j'attendais un "1".Points forts :- Clap Trap- Tina si on aime le perso de base- Des refs bien doséesLe reste, c'est vide. Bordel mais VIDE.Je sais que le film a été charcuté, mais t'as l'impression d'une production faite sous IA tellement il n'y a absolument rien qui donne un soupçon d'âme. C'est abyssale, faut le vivre.Le scénario, à un rebondissement près, est ultra classique mais perso, ce n'est pas si grave vu la licence car il y a deux choses qu'on attendait : l'action et les persos, avec l'humour qui va avec.Mais déjà l'action, bonY a en fait 3 scènes d'action dont une majoritairement vue au travers des bande-annoncesEt pour chacune, c'est mal filmée, sans tension et avec 0 goutte de sang. ZERO. C'est Fortnite le truc. En Rated-R, ils auraient pu jouer la démesure ou le WTF, surtout que le contexte était là dont une scène où ils sont quand même au-dessus d'un truc acide, mais là y a rien. Tu mets des pistolets à fléchette en mousse, même résultat.Le casting (hors Tina et Clap Trap) :- Atlas pue la merde, c'est juste un costard-cravate comme vu dans 3000 films avant lui.- Cate Blanchett a rien à foutre dans ce film, son personnage est vide, les scènes de pseudo émotions ne fonctionnent pas, l'actrice ne sait pas jouer.- Bon j'en sais rien si elle sait jouer, mais c'est surtout la direction car Jamie Lee Curtis signe aussi le pire rôle de sa carrière. Elle a 90% le rôle d'un PNJ, et l'actrice ne joue pas. Sérieux, dans ce film, elle ne joue pas, y a une sensation très bizarre.- Kevin Hart (Roland) essaye de faire le rôle du "noir sidekick qui gueule et qui est très marrant" (genre Chris Tucker, si ça s'était bien passé), sauf que comme il n'y a pas de direction dans ce film ni d'écriture, et ptéte aussi parce que le progrès refuse qu'on tombe dans la caricature, il devient juste le "noir sidekick qui gueule et qui est pas marrant".- Krieg aurait pu être le perso super drôle façon barbare du Donjon de Naheulbeuk. Mais vous avez capté qu'il n'y avait aucun talent à l'écriture donc c'est juste un barbare qui gueule et qui aime la bouffe.Flop mérité, c'était pire à vivre que Uncharted.