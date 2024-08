Étant sur AC Odyssey en ce moment, je me suis dit qu'un petit top participatif sur les 10 meilleurs jeux Assassin's Creed pourrait être pas mal comme j'avais fait pour la série des TR et Resident Evil, mais trêves de bavardage, commençons !



- 5 jeux max ou moins



- Un vote par membre, pas de troll svp c'est déjà pas évident lors de la recompte.



- Résultat lundi au mieux, et rappel dimanche pour les membres n'ayant pas encore votés



- Les jeux 2D comme AC India ou China comptent également. Pas que les opus en 3D



A vos votes et dans le calme !



Les jeux :



- Assassin's Creed



- Assassin's Creed 2



- Assassin's Creed Brotherhood



- Assassin's Creed 3



- Assassin's Creed Black Flag



- Assassin's Creed Rogue



- Assassin's Creed Unity



- Assassin's Creed Chronicle China



- Assassin's Creed Chronicle India



- Assassin's Creed Chronicle Russia



- Assassin's Creed Syndicate



- Assassin's Creed Origins



- Assassin's Creed Odyssey



- Assassin's Creed Valhalla



- Assassin's Creed Mirage