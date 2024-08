Comme pour les précédents cas, je poste les flux US et JP du Nintendo Direct Partner Showcase. Coté Indie World je ne sais pas, mais des annonces exclusives peuvent (ou pas) être faites sur la version japonais du Nintendo Direct, même si aujourd'hui la majorité des derniers jeux présentés ont depuis été localisé en occident (dont Bakeru par le studio Good-Feel).Je ferais un récapitulatif seulement s'il y a des jeux annoncés que sur la version japonaise.

posted the 08/27/2024 at 01:19 PM by masharu