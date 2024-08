Mes derniers achat de jeux ces derniers mois (pas d'achat durant juillet), dans l'ordre :- Collection of Mana (NS)- Hollow Knight (NS)- Maglam Lord (NS)- Nintendo World Championship: NES Edition (NS)- Code Vein (PS4)- Tomb Raider: Underworld (X360)- Tomb Raider - Definitive Edition (XO)- Wario World (GCN)Code Vein, j'hésitais à me le prendre vu qu'il existe une version définitive incluant les DLC mais pour l'instant exclusif en dématériel, mais si cette version arrive en physique sur Switch ou Switch 2 je repasse à la caisse et cela malgré que je n'ai pas encore terminé sur PS4.J'avais Tomb Raider: Legends sur GCN, c'était mon premier jeu de cette franchise (mais j'avais déjà joué aux jeux PS1 avant), je l'avais revendu. Je compte me faire la collection sur console Xbox (X360 et XO) et si je peux avoir les 6 originaux sur PS1 aussi. J'ai failli prendre le 6e opus sur PS2 de l'arc d'origine mais la boite était un trop abimé à mon gout. J'ai commencé le reboot et passé l'appréhension de jouer une Lara jeune dans un "Uncharted-like", le gameplay me botte bien au final.J'ai enfin Wario World, j'avais failli le prendre en 2019 dans une boutique mais la pandémie a frappé et j'ai jamais eu l'opportunité ensuite. Hâte d'y jouer une fois ma Wii disponible (par manque de place).Certains l'auront remarqué, je joue beaucoup actuellement à The First Descendant, où j'ai déjà claqué quelques € dans des skins pour Bunny, Valby et Viessa. Cette nuit je vais enfin avoir Gley après certainement + de 6h de farm et d'essaies pour obtenir les matériaux nécessaires à son obtention sans payer. Me restera plus qu'à obtenir Luna de la même façon et j'aurais toutes les waifu jouables du jeu... Avant l'arrivée de Hailey la semaine prochaine