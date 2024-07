- Après avoir fait un top il ya de cela quelque temps sur les créatures de la mythologie grec que vous pouvez retrouvez sur ce lien, en voici un autre cette fois dédié à la mythologie nordique et il ya de quoi faire !10)- Les Draugr sont les morts vivants de la mythologie nordique que vous pouvez retrouver dans Skyrim par exemple. Ils peuvent être de différentes tailles, normal comme gigantesque et sont de redoutable créatures. On dit d'eux que ce sont d'ancien guerrier nordique tomber au combat et qui ont été maudit après leurs mort et qui maintenant hantent les anciennes cryptes.En général, ces créatures gardent souvent quelque chose de précieux comme des trésors. Mais elles peuvent également regagner le monde des vivants en attaquant les villages ou se venger de ceux qui leurs ont causés du tort par le passé.Ils peuvent être vaincu et craignent le feu, ils ne reviendront plus "à la vie" une fois détruits. En général, ce sont les traîtres, les lâches et les cupides ou autres vermine qui sont condamnés à devenir des Draugr.9)- Ce sont les géants de la mythologie nordique et on dit d'eux qu'ils ont des pouvoirs qui peuvent rivaliser avec ceux des dieux. Le nom "Jötnar" signifie Dévoreur.Ils sont les ennemis des dieux, et souhaitent les exterminer. Certains peuvent atteindre la taille d'une montagne et même certains dieux descendent des Jötnars comme Odin lui même par exemple.- Dans la mythologie nordique, il ya deux types d'elfe. Les Dokkalfar dit les elfes noirs et les Ljosalfar elfe blanc ou elfe de lumière. La patrie des elfes est nommé Alfheim dont ont dit que la lumière divine du temple est néfaste pour les elfes noirs qui vivent sous terre.Les deux clans se livrent une guerre sans merci.7)- Fenrir est sûrement considéré comme le plus célèbre des loups. Il est le fils du dieu Loki et de la géante Angrboda. Fenrir est un loup géant et semeur de destruction, il est synonyme de chaos. Tellement dangereux que les dieux décidèrent de l'enchaîner dans les enfers nommé Hellheim. On dit que si Fenrir arrive à briser ses chaînes et se libérer, surviendra le Ragnarök, la fin du monde dans la mythologie nordique.6)- Les nornes sont des créatures puissantes et on dit d'elle qu'elles peuvent provoquer le destin ou l'influencer, cependant elles ne peuvent pas non plus prédire l'avenir. Il existe en tout 3 nornes principale et qui font partie des Gardiens de l'arbre de vie, là où tous les énergies du monde ainsi que les 9 Royaumes nordique sont concentré.5)- Les Valkyries sont des guerrières redoutable au service du dieu Odin. Leurs rôles principales étaient d'amener les héros nordique tombaient au combat au Valhalla, le paradis viking, en attendant le Ragnarök. D'ailleurs, leur nom signifie "Le sélectionneur des tués"Elles ne travaillaient pas seulement pour Odin, elles choisissaient aussi par elle même qui mériter d'aller au Valhalla parmis les morts, offrant un genre de privilège au valeureux guerrier.3)- Hræsvelg est un aigle géant qui a élu domicile dans les enfers à Hellheim. Son nom signifie " Avaleur de cadavre". Les ailes de ce géant sont tellement grandes et puissantes que ce sont elles qui produisent le vent glacial soufflant sur le monde des morts. Il a pour rôle de gardien car il maintient les morts dans ce royaume pour l'éternité, et s'assure qu'aucun ne s'échappe, c'est également lui qui veille sur Fenrir, le gardant enchaîner à Hellheim.2)- Le kraken est un monstre marin gigantesque munie de tentacules. Il est responsable de nombreux nombreux chavirement de navire, car il attaque les bateaux sur l'océan. Les marins le craigne énormément, c'est un monstre synonyme de fléau absolu, et de mauvais présage car quand il apparaît, la mer est souvent déchaînées et les orages sont très menaçants.Lors de ses attaques, les marins sont soient noyés soient dévorés par ce gigantesque monstre dont la taille varie selon les Légendes. Il est très probablement inspiré du calmar géant, dont les plus grands peuvent atteindre 13 à 15 mètres.1)- Ou le Serpent Monde, c'est un gigantesque serpent dont on dit que la taille est difficilement mesurable car il ne cesse de grandir. Considéré comme beaucoup trop dangeruex par Odin et Thor, il est jeté dans Midgard par Odin, et qui lors du Ragnarök causera de très gros dégâts au dieu. Il est le fils de Loki et la géante Angrboda mais aussi le frère de Fenrir. Il est le rival du dieu Thor à qui il se confronte régulièrement lors de terrible bataille. L'étymologie de son nom veut dire Jormun signifie monstre et Gandr Grand ce qui donne "monstre immense".Sa taille est tellement immense qu'il est le monstre le plus grand de tout l'univers nordique, à tel point qu'il finit par se mordre la queue dans sa "phase finale" d'évolution en entourant tout Midgard. Il est un symbole de protection pour les hommes, qui le vénère et le protège des dieux.J'espère que ce top dédié à la mythologie nordique vous aura plu, je n'ai pas cité évidemment toute les créatures de cette mythologie tellement il yen a et pourquoi pas faire une partie 2 un jour peut être... Je vous souhaite un bon week-end !Vous avez manquez celui sur la mythologie grecque ? Voici le lien : https://www.gamekyo.com/blog_article463982.html