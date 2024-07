Mais qu'est-ce qu'il est incroyable, ce...non jeu!Asura's Wrath est une expérience à faire absolument si vous êtes fan d'animation japonaise style shonen et seinen.Le jeu a complètement bidé à l'époque, forcément avec un Capcom qui a fait n'importe quoi avec le marketing du jeu...Les différents trailers montraient le jeu comme un beat em all se rapprochant de God of War 3 à la sauce asiatique, alors qu'en réalité c'était un ovni vidéoludique avec 60 % de narration, 20 % d'action style beat em all et 20 % de phase type shoot em up.La direction artistique a également refroidi certains, le mélange de mythologie asiatique et de science fiction rappelant grandement "Les Vimanas" n'a pas plus à tout le monde à l'époque.Personnellement je le trouve incroyable ce jeu...enfin cet anime interactif, les animations, les personnages, la narration, les musiques… Hormis le gameplay dans la simplicité la plus absolue, on part dans un voyage inoubliable si on adhère à cette expérience à la frontière du JV et de l'animation.J'ai toujours eu la flemme de faire mes rangs S pour le platine, et ce n'est que maintenant (plus de 10 ans plus tard) que je viens de l'avoir. Faut me comprendre que le gameplay est vraiment particulier mais a force de refaire les chapitres, je sais pas pourquoi j'ai adoré ce gameplay du pauvre.J’ai également découvert pour la première fois la vraie fin en DLC et franchement la mise en scène est à mettre facilement dans les plus grands combats de tous les temps tellement l’exagération atteint son summum (aussi fort, même plus que des perso de DBZ !).Je ne sais pas vous, mais pour moi, Asura's Wrath est une réussite totale et son combat restera dans la légende.