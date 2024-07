C'est nul putain, c'est nuuuuuul à chier.(en apparence, on verra bien à la sortie)Du AHS Coven façon teen serie de Netflix.Aucun enjeu, aucun charme, que des persos osef...Un truc horrifique +18, ça aurait été couillu, de toute façon c'est pas Agatha qu'on va attendre dans Avengers 5 donc tentez de vrais trucs les mecs....Vivement Deadpool 3

posted the 07/08/2024 at 07:12 PM by shanks